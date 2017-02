In vista dell'Assemblea Elettiva convocata per lunedì 6 marzo

Roma, 20 feb. (askanews) - Il presidente federale Carlo Tavecchio e l'attuale numero uno della Lega B Andrea Abodi hanno depositato la propria candidatura alla presidenza della FIGC e i rispettivi programmi entro il termine stabilito dal regolamento, in vista dell'Assemblea Elettiva convocata per lunedì 6 marzo presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino (alle ore 11.30 in seconda convocazione). Le candidature di Carlo Tavecchio e Andrea Abodi sono state sottoscritte rispettivamente dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e dalla Lega Pro.