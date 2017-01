Fifa World Player: Ranieri è il miglior tecnico del 2016-VIDEO

Milano, 10 gen. (askanews) - Non c'è storia, il miglior giocatore di calcio del 2016 è ancora Cristiano Ronaldo. Dopo il Pallone d'Oro l'attaccante portoghese ha vinto anche il Fifa World Player battendo la stella del Barcellona Leo Messi e il francese dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann. CR7 si conferma Simply the best grazie a un anno straordinario di vittorie e successi. "Il 2016 è stato il miglior anno della mia carriera", ha detto a caldo il portoghese.

Ma da Zurigo arriva anche l'incoronazione di Claudio Ranieri come miglior allenatore del 2016. Il tecnico romano si è aggiudicato il Fifa World Player grazie alla Premier League vinta incredibilmente dal suo Leicester, superando Fernando Santos, ct del Portogallo vincitore degli europei, e Zidane che ha trionfato in finale di Champions a San Siro contro l'Atletico Madrid. "Sono pazzo di felicità, in Inghilterra è successo qualcosa di incredibile - ha commentato Ranieri, che è stato premiato dalla leggenda del calcio Diego Armando Maradona.

