Federica Pellegrini: "Ho sbagliato a Rio per colpa del ciclo"

Roma, 16 gen. (askanews) - La finale sbagliata a Rio de Janeiro per colpa del ciclo. Lo ha detto Federica Pellegrini al Corriere della Sera. Un flop olimpico che le ha anche fatto pensare al ritiro. "Quella finale - ha detto - è stata l'unica cosa sbagliata in un anno da incorniciare. Mi sono ascoltata dentro a lungo, ho parlato con l'allenatore Matteo Giunta e alla fine abbiamo capito che la causa è stata la vicinanza al ciclo. L'ho calcolato malissimo, e mi sono trovata a gareggiare nel momento per me peggiore fisicamente: mi sentivo come su un'altalena, con cali e stanchezze repentine. In finale ero completamente un'altra persona rispetto al giorno prima. Ma non mi attacco a scuse: è un aspetto che ho sottovalutato. Non ammetto però più che possa venirmi affibbiato il solito problema mentale. È passato il tempo in cui ero la bambina alle prima armi. Era la mia quarta finale olimpica, sapevo cosa mi giocavo". Una delusione dalla quale è nata la voglia di rivincita: "Non avrei mai accettato di smettere con quell'ultimo ricordo del nuoto". E sul gossip su di lei dice: "Quando qualcosa va un po' fuori dall'ordinario si scatena il finimondo. Io vorrei che la mia vita privata restasse tale, ma purtroppo, soprattutto in città come Roma e Milano, faccio fatica: venti paparazzi alla volta 24 ore su 24".