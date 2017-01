Terza vittoria in carriera per la valdostana

Roma, 24 gen. (askanews) - Fantastica Italia a Plan de Corones. Nell'ultimo gigante prima dei Mondiali trionfo di Federica Brignone. L'azzurra, alla sua terza vittoria in carriera, ha preceduto la francese Tessa Worley, leader della coppa di specialità, e l'altra italiana Marta Bassino. Una giornata memorabile, con le due azzurre, già prima e terza nella prima manche, bravissime a rimontare nell'ultima parte della seconda. Alla fine la Brignone ha preceduto di 55/100 la francese e di 57/100 la Bassino che ha reso solo due centesimi alla Worley. Altre tre italiane tra le prime quindici: ottava Irene Curtoni a 1"50, 11esima Sofia Goggia a 1"84 e 14esima Manuela Moelgg a 2"01. Per la Brignone si tratta del suo terzo centro in carriera.