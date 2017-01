Federer allontana l'addio: "Giocherò un paio di anni ancora"

Roma, 30 gen. (askanews) - Notte di festeggiamenti per Roger Federer che dopo aver vinto il 18esimo slam in carriera ha fugato i dubbi circa il suo possibile ritiro. Ringraziando i tifosi dopo aver vinto il match con Nadal aveva detto: "Se l'anno prossimo non dovessi tornare in Australia, sarà stato comunque bellissimo". Dichiarazione poi smorzata più tardi: "No, non ho pensato al ritiro, tornerò sicuramente qui. Mi sono fermato per sei mesi proprio perché voglio tornare ancora qui. Penso che giocherò un altro paio d'anni". Una notte festeggiata con la famiglia e passata a ballare fino all'alba. "E' stato un po' strano quando ho svegliato i bimbi. Bello vedere il sole sorgere su Melbourne: è stata una lunga notte, molto divertente, alla fine di un giorno speciale, alla fine di un paio di settimane speciali". E dopo Melbourne, ha esso Wimbledon nel mirinio: "Lì ho buone possibilità di far bene"