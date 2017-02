Federazione Usa accusata di tardiva denuncia su abusi sessuali

Roma, 17 feb. (askanews) - La federginnastica statunitense avrebbe informato l'Fbi delle accuse di abuso sessuale giunte nei confronti del dottor Larry Nassar con cinque settimane di ritardo nonostante un precedente comunicato nel quale affermava di averlo fatto immediatamente. Lo ha reso noto l'ufficio governativo che ha il controllo sullo sport al termine di una indagine i cui esiti sono stati resi noti oggi. Il colpevole ritardo avrebbe consentito a Nassar, che ha lasciato la federazione lo scorso anno, di proseguire la sua attività nella Michigan State University fino all'agosto scorso. Attualmente il 53enne medico e fisioterapista è detenuto nelle carceri del Michigan per abusi sessuali nei confronti di una tredicenne. Nassar fu arrestato il 21 novembre scorso in seguito alle accuse contro di lui da parte di due ex ginnaste, Rachael Denhollander ed una medaglia olimpica che ha preferito mantenere l'anonimato. Dal momento della denuncia, più di sessanta persone hanno poi contattato le autorità raccontando di come il dottore rimanesse spesso solo con le pazienti minorenni e abusasse di loro. Di fronte alle accuse e ad i sospetti, la Federginnastica statunitense è ora accusata di aver avvertito l'Fbi con cinque mesi di ritardo rispetto a quanto avrebbe potuto e dovuto.