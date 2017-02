Fed Cup, Italia-Slovacchia, apre Schiavone-Cepelova

Roma, 10 feb. (askanews) - Saranno Francesca Schiavone e Jana Cepelova ad aprire domani alle 15 la sfida di Fed Cup tra Italia e Slovacchia valida per il World Group II in programma nel week-end sulla terra rossa indoor del PalaGalassi di Forlì. A seguire Sara Errani affronta Rebecca Sramkova. Domenica alle 13 in campo le due numero uno, Errani e Cepelova, a seguire le due numero due, Schiavone e Sramkova; in chiusura il doppio tra le azzurre Jasmine Paolini e Martina Trevisan e le slovacche Daniela Hantuchova e Rebecca Sramkova. Questo l'esito del sorteggio ufficiale svoltosi in Municipio (Sala Randi).