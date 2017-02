Fed Cup, Italia-Slovacchia 1-1: la Errani cede alla Sramkova

Roma, 11 feb. (askanews) - Italia e Slovacchia sono in parità (1-1) al termine della prima giornata della sfida di Fed Cup valida per il World Group II in corso sulla terra rossa indoor del PalaGalassi di Forlì. Dopo l'affermazione di Francesca Schiavone, è arrivata la sconfitta di Sara Errani, che ha ceduto con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4 alla 20enne Rebecca Sramkova. La partenza della romagnola è ottima: rapido 3-0 con doppio break per la 29enne di Massa Lombarda, attenta e concentrata, anche per cercare di non allungare troppi i tempi considerando che la sua autonomia fisica può rappresentare un'incognita. Sramkova accorcia sul 3-1 recuperando uno dei due break, ma la Errani facendola muovere da fondo le toglie di nuovo la battuta (4-1), però non concretizza tre opportunità per il 5-1 finendo per cedere il servizio dopo un game interminabile. Però la 20enne slovacca fa e disfa e con due doppi falli consecutivi regala il 5-2 all'azzurra, che poi intasca il primo parziale grazie a una risposta di diritto in rete dell'avversaria.

L'avvio di seconda frazione è però di marca slovacca, con Sramkova che si libera della tensione dell'esordio e piazza vincenti uno dietro l'altro e un eloquente parziale di 11 punti a zero, così da allungare sul 3-0. La romagnola rompe il ghiaccio (1-3) e, spinta anche dal pubblico, recupera il break e aggancia il 3-3, sfruttando anche la fallosità di una rivale troppo discontinua nel rendimento. Va a strappi la Sramkova, che torna ingiocabile e inanella altri tre game così da pareggiare il conto dei set. Il tifo del PalaGalassi si accende quando l'azzurra prende il 2-0 nel terzo, prima di subire però il ritorno della slovacca, che torna in parità. Stringendo i denti, Errani guadagna il 4-3 fronteggiando ben 4 palle break, con tre risposte sbagliate dalla giovane avversaria, che affossa in rete gli ultimi due punti del game con altrettante risposte. Pero la 20enne di Bratislava risale da 15-30 e coglie il 4-4, e con le sue continue accelerazioni strappa anche la battuta alla massese, andando a servire per il match. Non trema la slovacca e dopo due ore e un minuto, complice una risposta lunga di diritto dell'azzurra, porta alla sua squadra il punto del pareggio.

Domenica alle 13 in campo le due numero uno, Errani e Cepelova, a seguire le due numero due, Schiavone e Sramkova; in chiusura il doppio tra le azzurre Jasmine Paolini e Martina Trevisan e le slovacche Daniela Hantuchova e Rebecca Sramkova.