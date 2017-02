Fed Cup, Italia-Slovacchia 1-0: Schiavone batte la Schmiedlova

Roma, 11 feb. (askanews) - L'Italia è in vantaggio per 1-0 sulla Slovacchia nella sfida di Fed Cup valida per il World Group II in corso sulla terra rossa indoor del PalaGalassi di Forlì. Nel primo singolare Francesca Schiavone ha sconfitto per 6-3, 6-1, in un'ora e 20 minuti Anna Karolina Schmiedlova, chiamata in extremis a sostituire Jana Cepelova. Qualche ora prima del match il capitano slovacco Maciej Liptak cambia le carte in tavola, sostituendo Jana Cepelova con Ana Karolina Schmiedlova nel primo singolare contro Francesca Schiavone, che si è aggiudicata l'unico precedente fra le due, nel 2014 a Limoges, in tre set. Nel game di apertura l'azzurra cede la battuta, tentando invano il serve and volley sul 40-30 e poi mettendo in rete una volée di rovescio. Schiavone con una discesa a rete e un diritto in contro balzo, restituendo subito il break alla slovacca che palesa qualche incertezza al servizio (con alcuni doppi falli).

Sul 2-2 la milanese annulla due palle break, la prima con un ace da sinistra e la seconda scendendo a rete (chiusura al volo di diritto), per issarsi 3-2. E nel suo turno di servizio successivo la Schiavone infiamma il pubblico con un paio di volée da applausi salendo sul 4-3. E' il preludio al break: Schmiedlova gioca bene annullando 2 palle break, ma nulla può sulla terza. Che sul 5-3 si ritrova 0-30, ma due regali della slovacca di diritto, un passante e un altro errore di rovescio della 22enne di Kosice valgono all'Italia il primo set. Sullo slancio l'azzurra parte spedita in avvio di seconda frazione, volando 3-0 con doppio break e poi tenendo un game fondamentale per il 4-0 pesante. Schmiedlova accorcia, ma ormai è un monologo della azzurra, che sul 5-1 infiamma il PalaGalassi con una smorzata di rovescio da manuale per il 15-30, per poi raccogliere gli applausi dei tifosi tricolori chiudendo al quarto match point dopo un'ora e 20 minuti.