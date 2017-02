Fed Cup, Italia a Taiwan per i playoff del World Group II

Roma, 14 feb. (askanews) - Sarà Taiwan l'avversaria dell'Italia nei play-off per il World Group II in programma il week-end del 22-23 aprile. Le azzurre giocheranno in trasferta. Questo l'esito del sorteggio di Londra. Reduce dal ko in trasferta per 4-1 contro la Russia (World Group II), il team taiwanese - sulla carta - era la squadra più abbordabile da affrontare nei play-off. Il miglior risultato in Fed Cup di Cina Taipei, che ha gareggiato per la prima volta nel 1972, è arrivato lo scorso anno quando la squadra asiatica, battendo per 4-1 ad Inowroclaw la Polonia, ha conquistato per la prima volta un posto nel World Group II. Attualmente Taiwan non ha giocatrici tra le top-100. La miglior tennista nella classifica Wta è Su-Wei Hsieh, 31 anni (due titoli Wta per lei: Kuala Lumpur e Guangzhou, sempre nel 2012), attualmente numero 105 ma con best ranking di tutto rispetto: numero 23 (record per una giocatrice del suo Paese) datato 25 febbraio 2013, mentre nel maggio dell'anno seguente e stata numero uno in doppio (specialità dove vanta anche due titoli Slam: Wimbledon 2013 e Roland Garros 2014). Le altre possibili avversarie sono Kai-Chen Chang (n. 120 Wta), Ya-Hsuan Lee (n. 254 Wta), e Ching-Wen Hsu (n. 388 Wta), che il capitano Shi Ting Wang ha convocato per la trasferta di Mosca (dove era assente invece Su-Wei Hsieh) insieme alla doppista Chin-Wei Chan. Nei playoff anche Romania-Gran Bretagna, Serbia-Australia e Canada-Kazakhstan