Fed cup, Errani, Paolini, Schiavone e Trevisan contro Slovacchia

Roma, 1 feb. (askanews) - Il capitano della squadra azzurra di Fed Cup Tathiana Garbin ha comunicato i nomi delle quattro azzurre convocate per l'incontro con la Slovacchia in programma l'11 e 12 febbraio e valido per il primo turno del World Group II della Fed Cup 2017. Si giocherà al PalaGalassi di Forlì, sulla terra rossa. In campo Eara Errani, Jasmine Paolini, Francesca Schiavone e Martina Trevisan.