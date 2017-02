Fed Cup, Errani ko, Slovacchia in vantaggio 2-1

Roma, 12 feb. (askanews) - La Slovacchia è in vantaggio per 2-1 sull'Italia dopo il primo singolare della seconda giornata della sfida di Fed Cup valida per il World Group II in corso sulla terra rossa indoor del PalaGalassi di Forlì. Dopo la situazione di parità con cui si era chiusa la giornata di sabato, determinata dalle affermazioni di Francesca Schiavone su Anna Karolina Schmiedlova e della debuttante Rebecca Sramkova, in tre set su Sara Errani, il terzo match del confronto ha visto il successo della veterana Daniela Hantuchova (in sostituzione di Jana Cepelova) sulla Errani: 62 60 il punteggio con cui, in un'ora e 17 minuti, è stata sconfitta l'azzurra, penalizzata da problema alla coscia destra. Ora in campo le numero due delle formazioni, ovvero Schiavone e Sramkova; in chiusura il doppio tra le azzurre Jasmine Paolini e Martina Trevisan e le slovacche Daniela Hantuchova e Rebecca Sramkova (salvo variazioni dei capitani).