Roma, 23 feb. (askanews) - Pirelli ha annunciato che porterà più di 3500 pneumatici a Barcellona per i primi otto giorni di test che apriranno la stagione 2017 di F1 (dal 27 febbraio al 2 marzo e dal 7 al 10 marzo). Sarà un primo assaggio per le nuove gomme più larghe rispetto al 2016. Nella parte anteriore, le gomme crescono da 245 millimetri a 305 millimetri in larghezza. Nel posteriore crescono da 325 millimetri a 405 millimetri. Il diametro dei cerchi rimane invariato a 13 pollici. I prossimi test includono anche un giorno su una pista bagnata. La data per questo test è programmata per il 2 marzo: l'ultimo giorno della prima sessione. Tuttavia, questo potrebbe essere rivisto (a seguito di un incontro con le squadre), se uno dei tre giorni precedenti possa essere interessato dalla pioggia.