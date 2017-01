F1, Raikkonen: "Avrei voluto correre negli anni '70"

Roma, 5 gen. (askanews) - Kimi Raikkonen si è scoperto in un'intervista al sito Formula1.com. Il pilota finlandese, campione del mondo con la Ferrari nel 2007, si è presentato a 360 gradi rispondendo a tante domande, alcune anche molto curiose. Tra le tante: Se potessi scegliere un solo pasto per mangiare per il resto della tua vita, quale sarebbe? "Salmone? Molto scandinavo...". Se potessi scegliere una sola pizza quale sarebbe? "Con il tonno, per restare con il pesce!". Poi si passa inevitabilmente alle domande di motori: Se potessi scegliere una sola pista per correre: "Spa, credo". Se potessi scegliere una sola auto da strada da guidare: "Una Ferrari, naturalmente. Qualsiasi tipo di Ferrari".

Se potessi scegliere una sola auto da corsa da guidare: "Ferrari, quella con il quale sono diventato campione del mondo nel 2007". Se potessi scegliere un solo compagno di squadra: "Questo quello che ho adesso". Se potessi scegliere una sola curva in F.1": L'Eau Rouge". Se potessi scegliere una sola età: "Qualsiasi. Sono super soddisfatto della mia vita finora". Se potessi scegliere un solo periodo per correre in F.1: "1970". Se potessi scegliere un solo ricordo della carriera agonistica: "Quando ho vinto il campionato".