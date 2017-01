F1, Massa torna alla Williams e Bottas va alla Mercedes

Roma, 16 gen. (askanews) - Ora arriva anche l'ufficialità: Felipe Massa torna alla Williams. Il pilota brasiliano, dopo l'addio alla Formula 1 al termine della scorsa stagione, ha deciso di accettare la nuova proposta della Williamse tornare in pista, liberando così il finlandese Valtteri Bottas alla Mercedes che come si legge nel comunicato della Williams: "è stato liberato per poter correre alla Mercedes nel 2017". Stamattina è stato ufficializzato anche il passaggio di Pascal Wehrlein alla Sauber.