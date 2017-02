F1, la Williams 2017 dedicata al fondatore Sir Frank

Roma, 17 feb. (askanews) - La Williams è il primo team che svela la propria monoposto e lo fa con una anticipazione su Autosport. La FW40 è il nome e la sigla che porta le iniziali del suo fondatore, Frank Williams mentre il numero ricorda i 40 anni del team di Grove dominatore degli anni novanta ma che non vince un mondiale da venti anni. Tra i dettagli che si scorgono nella foto le nuove forme dettate dal regolamento del 2017 con le gomme più larghe, la distanza tra le ruote allungata, la presenza delle ali più ingombrante. a Williams era l'unica squadra che non aveva ancora comunicato la data di presentazione della vettura e oggi, a sorpresa, ha anticipato tutti svelando i render della propria monoposto. Da lunedì arriveranno immagini e presentazioni delle altre vetture: in sequenza Sauber, Renault, Force India, Mercedes e venerdì 24. Alla guida della FW40 ci saranno ancora Felipe Massa - che ha deciso di non ritirarsi, quando ha Bottas ha firmato per la Mercedes - e il debuttante diciottenne canadese Lance Stroll