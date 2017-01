F1, Bottas: "Per me è un momento di grande emozione"

Roma, 16 gen. (askanews) - Non nasconde tutta la sua emozione Valtterri Bottas dopo l'ufficialità del suo passaggio alla Mercedes. Il pilota finlandese farà coppia con Lewis Hamilton, dopo l'addio del Campione del Mondo Nico Rosberg: "Sono convinto che avremo un buon rapporto e faremo un bel lavoro di squadra - dice Bottas - ovviamente per me è un momento di grande emozione, ci vorrà un po' di tempo per rendermi conto che sta realmente accadendo. E' un sogno che diventa realtà, correrò in un altro grande team ricco di storia, specie negli ultimissimi anni. E' qualcosa che mi rende orgoglioso e grato alla Mercedes che ha creduto nelle mie qualità e mi ha dato questa occasione".