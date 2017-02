Roma, 24 feb. (askanews) - Sarà il Lione l'avversario della Roma negli ottavi di Wuropa League (9 e 16 marzo). Nei sedicesimi il club francese ha battuto l'AZ vincendo 4-1 all'andata e 7-1 al ritorno. Quarto in Ligue 1 con 43 punti, 16 in meno della capolista Monaco, nel Lione giocano Fekir autore di una tripletta nella gara di ritorno nei sedicesimi e l'ex Yanga Mbiwa in giallorosso nel 2014-2015. La stella è Lacazette che in campionato ha già segnato 21 gol, 4 in meno di Cavani. Nel 2007 Roma e Lione si affrontarono negli ottavi di Champions League, all'andata all'Olimpico finì 0-0, i giallorossi vinsero in trasferta per 2-0 con reti di Totti e Mancini. Nei quarti poi la Roma fu eliminata dal Manchester United. Questo il sorteggio degli ottavi di Europa League:

Celta Vigo (Spa)-Krasnodar (Rus) APOEL (Cyp)-Anderlecht (Bel) Schalke 04 (Ger)-Borussia Mönchengladbach (Ger) Olympique Lione (Fra)-Roma (Ita) Rostov (Rus)-Manchester United (Ing) Olympiacos (Gre)-Besiktas (Tur) Gent (Bel)-Genk (Bel) Copenhagen (Dan)-Ajax (Ola)