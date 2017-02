Esordio con gol per Gabbiadini e Niang in Premier

Roma, 4 feb. (askanews) - Esordio con gol per Manolo Gabbiadini che però non è bastato per evitare la sconfitta al suo Southampton che ha perso 3-1 in casa contro il West Ham. Prima partita e primo gol per l'ex attaccante del Napoli che dopo 13' ha trafitto Randolph con una fucilata. Subito a segno anche Niang che ha trascinato il Watford di Mazzarri alla vittoria per 2-1 contro il Burnely. L'ex Milan ha segnato il raddoppio dopo la rete di Deeney, mentre per la squadra di Dyche non è bastata la rete di Barnes. Continua il momento nero anche del Liverpool che perde anche contro l'Hull: 2-0 il punteggio con reti di N'Diaye e Niasse. Poker invece del Sunderland in casa del Crystal Palace. Partita ricca di gol invece quella tra Everton e Bournemouth: 6-3 il punteggio con un poker di Lukaku. Vince anche il West Brom che piega 1-0 lo Stoke con una rete di Morrison.