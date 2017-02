Elkann, stupefacente che Inter non abbia imparato a perdere

Torino, 9 feb. (askanews) - "E' abbastanza stupefacente che ancora l'Inter non abbia imparato a perdere, dovrebbero avere l'abitudine adesso". Lo ha detto il presidente di Fca John Elkann, citando il commento del direttore generale della Juventus Giuseppe Marotta, dopo le polemiche per la vittoria della Juventus sui nerazzurri di domenica scorsa. "E' stata una bella partita in cui la Juve ha meritato di vincere giocando meglio", ha detto Elkann a margine della inaugurazione della mostra a Palazzo Madama per i 150 anni del quotidiano "La Stampa". "Credo che sia importante capire bene quello che succede in campo - ha aggiunto Elkann - però anche riconoscere quando c'è un elemento di sportività".