Roma, 26 gen. (askanews) - Elisa Di Francisca sarà mamma. Lo rivela la stessa fiorettista azzurra, olimpioinica a Londra, in una intervista alla Gazzetta dello sport di oggi. "Aspetto un bimbo - dice - ci voleva. Era quello che mancava alla mia vita. L'ho scoperto a fine novembre. Sono al quarto mese e la pancia un po' si vede. La trovo bellissima. Ho sempre avuto la pancia piatta, scolpita in un corpo da sportiva, funzionale ma tirato: ora sono più donna, più materna, più tonda". Sarà bellissima, le donne in attesa hanno una luce speciale. "Me lo dicono, io non lo vedo. Ma l'ho notato in passato su mia sorella e le mie amiche". Nell'attesa "Ho smesso di fare sport, ho lasciato Jesi, il verde, i miei spazi e mi sono trasferita a Roma dove ho iniziato a convivere con il mio fidanzato Ivan: direi che il cambiamento è stato radicale e anche un po' traumatico". sarà un maschio: "Si chiamerà Ettore, perché piace ad entrambi e perché mi piace che abbia il nome di un grande uomo". Lui è un produttore televisivo incontrato in tv: "Io voglio l'anello e una dichiarazione unica, nulla di plateale, ma unica". Mamma e campionessa, si può. Le sue colleghe Trillini e Vezzali lo hanno dimostrato. "Non so come si faccia a mettere insieme biberon, pannolini e fioretto. Tutto è un'incognita al momento, ma ci proverò".