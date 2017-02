Roma, 24 feb. (askanews) - Giornata di presentazioni in F1. Dopo la Ferrari, è stato il turno della McLaren di Fernando Alonso e del belga Stoffel Vandoorne. Ciò che colpisce è la nuova livrea arancione della nuova MCL32. Ottimista il pilota spagnolo. "I risultati sin qui non sono stati all'altezza delle aspettative ma negli ultimi 12 mesi abbiamo fatto tanti progressi". Nuovi regolamenti una "opportunità da sfruttare. Sono sicuro che abbiamo le competenze per riuscirci. Questa MCL32 è promettente, la vettura mi pare veloce e aggressiva". Alonso rassicura anche sulla sua competitività: "Io non ho disimparato niente di quello che serve per essere un pilota importante e non vedo l'ora di calarmi nell'abitacolo. Ho lavorato bene questo inverno e credo che soprattutto nella seconda parte dell'anno potremo capitalizzare il lavoro. Vogliamo tornare a essere rispettati, ce la possiamo fare". Al fianco di Alonso ecco il belga Stoffel Vandoorne. "Questa livrea è un mix tra passato e futuro con l'arancione che ricorda gli anni 60 e 70 ma guarda avanti, mi piace - ha detto - mi sono allenato tutto l'inverno come non avevo mai fatto, questa è la mia occasione e mi sento pronto".