Ecco gli 11 big in gara nella seconda serata di Sanremo

Roma, 8 feb. (askanews) - La seconda serata del Festival, in onda questa sera, mercoledì 8 febbraio, vedrà sul palco gli altri 11 cantanti big in gara. Questi gli artisti che si eribiranno questa sera: Bianza Atzei (Ora esisti solo tu), Michele Bravi (Il diario degli errori), Chiara (Nessun posto è casa mia), Gigi d'Alessio (La prima stella), Francesco Gabbani (Occidentali's karma), Marco Masini (Spostato di un secondo), Nesli e Alice Paba (Do retta a te), Raige e Giulia Luzi (Togliamoci la voglia), Sergio Sylvestre (Con te), Paola Turci (Fatti bella per te), Michele Zarrillo (Mani nelle mani).

Questo l'ordine esatto con il quale si esibiranno annunciato da Carlo Conti nel corso della conferenza stampa: Stasera l'ordine usicta cantanti Bianca Atzei, Marco Masini, Nesli e Alice Paba, Sergio Sylvestre, Gigi D'Alessio, Michele Bravi, Paola Turci, Francesco Gabbani, Michele Zarrillo, Chiara, Reige e Giulia Luzi.

Comunicata anche la divisione e l'ordine di uscita delle Nuove Proposte. Mercoledì: Marianne Mirage, Francesco Guasti, Braschi, Leonardo Lamacchia. Giovedì: Maldestro, Tommaso Pini, Valeria Farinacci, Lele. Come ospiti ci saranno Giorgia e Robbie Williams e Biffy Clyro. Ospite cinematografico sarà Keanu Reeves, mentre per lo sport ci sarà Francesco Totti. Gli interventi comici saranno affidati al trio Brignano Insinna Cirilli. Per lo spazio "Tutti Cantano Sanremo" ci sarà Sveva Alviti che promuoverà il biopic su Dalida, e Salvatore Nic.