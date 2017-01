Dybala non stringe mano ad Allegri. Il tecnico: "Può capitare"

Roma, 29 gen. (askanews) - La Juve batte il Sassuolo, vola a +4 sulla Roma con una partita da recuperare e gioisce di questo turno di campionato. Unica nota stonata Paulo Dybala che, sostituito da Pjaca, non ha stretto la mano di Allegri: "Lui arrabbiato? Dev'esserlo ancora di più: fa parte del gioco. Comunque ha fatto una buona prestazione; Mandzukic e Cuadrado avevano più energie e ho messo Pjaca che poi è andato far l'esterno. La sua rabbia non cambia nulla nei nostri rapporti. Può capitare un momento così ed è normale che il giocatore sostituito ce la possa avere con l'allenatore. Tanto ormai la sostituzione è fatta". Verso le 18 poi è arrivato, per stemperare ulteriormente gli animi, il tweet del giocatore con la frase: "Tutti insieme".