Due anni e otto mesi a juventino che lanciò bomba carta

Roma, 7 feb. (askanews) - Il tribunale di Torino ha condannato oggi a due anni e otto mesi e Daspo per tre anni con l'obbligo di presentarsi ogni volta in cui c'è un incontro della Juventus in una stazione delle forze dell'ordine mezz'ora dopo l'inizio del match, il tifoso della juventus accusato di aver lanciato una bomba carta durante il derby Toro-Juve nell'aprile del 2015. L'uomo, che si è sempre proclamato innocente, è un bergamasco ed ha provocato lesioni ad alcuni tifosi granata. Il tifoso è stato condannato a risarcire anche le parti civili.