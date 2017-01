Doppio ko per Gallinari e Belinelli in Nba

Roma, 8 gen. (askanews) - Doppio k.o. per gli italiani in Nba. Danilo Gallinari e i suoi Nuggets si arrendono a Russell Westbrook (17ª tripla doppia stagionale con 32 punti finali) e ai suoi Thunder. Marco Belinelli e Charlotte si inchinano a San Antonio, seconda forza del West. Per il Gallo 15 punti, Belinelli ne mette a segno cinque. Spettacolo a Chicago dove i Bulls superano ai supplementari Toronto con 42 punti di Butler. Per New Orleans 36 punti di Davis. New York affonda contro gli Indiana Pacers che festeggia i cinque successi consecutivi. Utah vince al fotofinish sul parquet dei Minnesota Tmberwolves. Atlanta fa il colpo a Dallas con 22 punti di Hardaway jr. Questi i risultati delle partite disputate nella notte nel campionato di basket Nba: Indiana Pacers-New York Knicks 123-109 Boston Celtics-New Orleans Pelicans 117-108 Chicago Bulls-Toronto Raptors 123-118 Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets 121-106 Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 92-94 Dallas Mavericks-Atlanta Hawks 82-97 San Antonio Spurs-Charlotte Hornets 102-85