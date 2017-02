Donadoni: "Aggredire il Napoli senza paura"

Roma, 3 feb. (askanews) - Rispetto sì, paura no. E subito aggressivi. Roberto Donadoni punta il Napoli nell'anticipo del campionato di serie A in programma domani alle 20.4 al Dallara. "E' un avversario di grande livello, che sta ottenendo risultati - dice - dobbiamo essere compatti, aggressivi se no è difficile mettere loro in difficoltà. Bisogna scendere in campo rispettando il blasone del Napoli, ma sapendo che possiamo giocare le nostre carte. E' importante il gol di Destro a Cagliari, ora deve dare continuità. Quel che fecero qua Giaccherini e Diawara fu importante, poi non mi interessano le scelte che hanno fatto successivamente". Bologna ancora a secco con le grandi: "Siamo in un momento positivo ma con le squadre forti è vietato sbagliare. certi errori non vengono perdonati". Sulla solidità difensiva chiosa: "Siamo al solito discorso. E' dovuto all'atteggiamento di tutta la squadra: l'altra sera fino al 70' il Pescara è stato compatto e i viola non riuscivano a infierire. L'atteggiamento che bisogna avere è quello, ripartendo con vivacità voglia, essendo convinti di avere i mezzi per fare male"