Dominik Paris terzo nel SuperG di Santa Caterina

Roma, 27 dic. (askanews) - Terzo posto per l'azzurro Dominik Paris nel superG di Coppa del Mondo di sci disputato a Santa Caterina Valfurva, recupero di Lake Louise. L'Italiano si è arreso al norvegese Kjetil Jansrud che ha chiuso in 1'30"88, diciottesimo successo in coppa del mondo. Secondo l'austriaco Hannes Reichelt in 1'31"48. Per Paris tempo finale in 1'31"53. Si tratta del 14° podio per l'Italia in questo scorcio di stagione ed il secondo per l'atleta altoatesino di 27 anni che in carriera ne ha così collezionati 17 comprese sei vittorie. Quindicesimo Christof Innerhofer in 1'32"68.