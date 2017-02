Roma, 24 feb. (askanews) - Domenica 26 febbraio, torna nella capitale, in partnership con BMW, il Thunderbell Bi-free work-outside, l'allenamento funzionale in strada che utilizza il Thunderbell, il manubrio multi-presa, in esclusiva dagli Stati Uniti, per aumentare l'efficacia dell'allenamento.

Si parte da piazza Cavour alle 10 e, guidati dalla voce della regina del fitness in cuffia e a ritmo di musica, ci si allena lungo le strade, su un percorso programmato per la durata di 90 minuti.

La città si trasforma in una grande palestra a cielo aperto dove camminare o eseguire esercizi di fitness, camminate veloci tra i monumenti e tonificazione nel verde dei parchi.

Americana di nascita, romana d'adozione, Jill Cooper a 48 anni vanta un aspetto persino migliore rispetto a 20 anni fa. Merito del suo metodo per la cura del corpo a 360°. Come lei stessa è solita dire: "Sono il mio miglior biglietto da visita". È l'ideatrice dell'innovativo metodo di allenamento che utilizza un trampolino elastico da lei modificato, il SuperJump.

Il trampolino di Jill Cooper, a marchio Coal Sport, aumenta il metabolismo del 14% rispetto agli stessi esercizi a terra, stimola fino a 1400% in più il ritorno linfatico (cura la cellulite!!), diminuisce l'impatto a terra sulle articolazioni dell'85%.

Jill Cooper racconta così la sua nascita: "Scrivendo un libro sulla cellulite nel 2008 ho cominciato a lavorare con un trampolino "giocattolo" preso nella grande distribuzione per completare il mio percorso anticellulite. Ho provato il tappeto e i miei clienti si divertivano ma era troppo rigido e di scarsa qualità. Per ottenere determinati requisiti ho cominciato a produrli. Da allora è nato il viaggio con il trampolino. Ho visto che le persone che saltavano dimagrivano più velocemente del solito e incuriosita ho fatto fare una ricerca scientifica pubblicata nel dicembre 2012".

Nota al grande pubblico per la partecipazione a programmi di successo come Amici e Grande Fratello, attualmente diffonde il suo stile di vita e il suo metodo d'allenamento su HSE24, canale 37 dedicato allo shopping. Per info: www. jillcooper.it e www. coalsport.com