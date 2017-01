Diego Lopez a Palermo: "Credo nella salvezza"

Roma, 26 gen. (askanews) - Manca solo l'ufficialità ma Diego Lopez sarà il nuovo allenatore del Palermo. Dopo Ballardini, De Zerbi e Corini arriva il quarto allenatore della stagione rosanero. Lopez esordirà domenica sera al San Paolo contro il Napoli. "Penso che sia un'opportunità unica per me - ha detto appena giunto a Palermo - Palermo è una piazza importante, ieri ho incontrato Zamparini e mi ha fatto molto piacere. Mi ha chiesto di concentrarmi su questi mesi che mancano e questo mi ha fatto molto piacere perché significa che crede ancora nella salvezza. Sappiamo tutti che è difficile, ma anche io credo nella salvezza. Adesso però le parole non servono più". A Palermo Diego Lopez ritroverà di nuovo il d.s. Salerno: i due si conoscono fin dai tempi in cui l'uruguaiano giocava a in Sardegna. Fu proprio l'attuale d.s. rosanero a promuoverlo dalla Primavera alla prima squadra nel 2012. Diego Lopez, che ha firmato un contratto biennale, oggi dirigerà il primo allenamento.