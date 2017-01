Denver show a Londra, Gallinari 18 punti

Roma, 13 gen. (askanews) - Denver show a Londra. I Nuggets travolgono i Pacers 140-112 nella settima partita di regular season di sempre giocata in Gran Bretagna. L'azzurro, con i calzini con la bandiera britannica, chiude con 18 punti. Dopo l'incredibile sconfitta rimediata a Philadelphia, New York ritrova il successo contro una rimaneggiata Chicago priva di Butler, Mirotic e Valentine a letto con l'influenza. Carmelo Anthony chiude con 23 punti. New Orleans, anche senza Anthony Davis, riesce ad avere la meglio sui Nets infliggendo così alla squadra newyorchese la sua ottava sconfitta consecutiva. San Antonio domina contro i Los Angeles Lakers. Leonard chiude con 31 punti. Non bastano i 39 punti di un super Devin Booker, a Città del Messico i Suns vanno ko contro i Mavericks. Tutto facile per Golden State. Durant 25 punti, Curry 24. Questi i risultati delle partite disputate nella notte nel campionato di basket Nba:

Denver Nuggets-Indiana Pacers 140-112 Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans 95-104 New York Knicks-Chicago Bulls 104-89 San Antonio Spurs-L.A. Lakers 134-94 Phoenix Suns-Dallas Mavericks 108-113 Golden State Warriors-Detroit Pistons 127-107.