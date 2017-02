Denver affonda Golden State, Belinelli sconfitto

Roma, 14 feb. (askanews) - Denver, ancora senza Gallinari, travolge Golden State con 24 triple e il solito, straordinario, Nikola Jokic. Charlotte va ko tra le mura amiche anche contro Philadelphia e incassa così la sua decima sconfitta nelle ultime 11 gare. Marco Belinelli chiude con otto punti in 27' di gioco. Kawhi Leonard con 32 punti trascina i San Antonio Spurs nella vittoria su Indiana alla quarta sconfitta consecutiva. Milwaukee supera Detroit in uno scontro diretto valido per l'ultima piazza dei playoff. Monroe ne segna 25. Miami alla seconda sconfitta consecutiva dopo le tredici vittorie che hanno caratterizzato la parte centrale di stagione. In Florida passa Orlando. Settima vittoria nelle ultime nove uscite per i Memphis Grizzlies. Conley ne segna 32. Terza sconfitta in fila, sesta nelle ultime undici per Utah. Passano i Clippers con 26 punti di Griffin. I Celtics continuano la loro corsa ai piani altissimi della Eastern Conference consolidando, con la terza vittoria consecutiva, la decima nelle ultime 11 gare, il loro secondo posto. Battuta Dallas con 29 di Thomas. I Pelicans vincono a Phoenix con super Davis. A nulla servono i 37 di Bledisoe. Atlanta passa a Portland dopo un supplementare. Questi i risultati delle partite del campionato di Basket Nba disputate ieri:

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers 99-105 Indiana Pacers-San Antonio Spurs 106-110 Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies 103-112 Miami Heat-Orlando Magic 107-116 Washington Wizards-Oklahoma City Thunder 120-98 Milwaukee Bucks-Detroit Pistons 102-89 Dallas Mavericks-Boston Celtics 98-111 Denver Nuggets-Golden State Warriors 132-110 Utah Jazz-L.A. Clippers 72-88 Phoenix Suns-New Orleans Pelicans 108-110 Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks 104-109