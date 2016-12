De Laurentiis ufficializza Pavoletti: "A disposizione di Sarri"

Roma, 24 dic. (askanews) - Aurelio De Laurentiis ufficializza l'acquisto di Luciano Pavoletti. Lo fa parlando dai microfoni della radio ufficiale per i consueti auguri ai tifosi del Napoli. "Ho firmato ieri i documenti col Genoa - ha detto - stiamo aspettando che passi le visite mediche, visto che è un passaggio anche questo dovuto, poi dovrebbe cominciarsi ad allenare con la squadra. L'ufficializzazione in Lega per legge deve avvenire il 3 gennaio, ma già dal 27 sarà al lavoro con Sarri". Sarri un maestro, "Natale a Madrid è un atto d'amore, mi dispiace che non potremo andarci tutti perché ci sono pochi posti a disposizione, ma saranno pochi anche per i madridisti che vorranno venire al San Paolo a marzo. Per la gara di ritorno avremo recuperato Milik, Pavoletti si sarà integrato, ci sarà quello che voi chiamate falso, ma che per me è un vero nove come Mertens". Gabbiadini? "Mi ero illuso che nel primo anno di Sarri ci fosse stata una sorta d'ambientamento e delle difficoltà subite dal punto di vista fisico, ma abbiamo visto quest'anno che il ragazzo ha difficoltà a inserirsi in questo tipo di gioco". Al San Paolo sono iniziati i primi lavori? "Io non lo so, se sono cominciati sono a cavallo. Speriamo bene, visto che l'impegno col Real è un evento storico". Infine una battuta sulla Supercoppa: "A Doha abbiamo battuto la Juventus come ha fatto ieri il Milan. Higuain voleva andare alla Juve per vincere? Bene, ma ieri ha perso. Il gap con i bianconeri è societario, loro hanno una struttura che dura da tantissimi anni ma non vedo la Juve così forte. La sua forza sta nella continuità, noi abbiamo pochi italiani e quindi dobbiamo far capire agli stranieri cosa vuol dire Napoli. Mertens è uno scugnizzo, forse ancor più di Insigne. E' spensierato, mentre Lorenzo è pensieroso".