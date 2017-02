De Laurentiis: "Faremo un nuovo stadio da 20mila posti"

Roma, 14 feb. (askanews) - L'euforia per la sfida di Champions League contro il Real Madrid ha contagiato anche Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha svelato, ad alcuni tifosi, il suo progetto per il nuovo stadio: "Facciamo un nuovo stadio da 20mila posti che sarà come un circolo privato. E possiamo anche regalare cinquemila biglietti ai meno abbienti". De Laurentiis ha parlato in partenza verso Madrid per la sfida di Champions contro il Real, ripreso in un video da un tifoso pochi minuti prima dell'imbarco: "Non sono pochi ventimila posti, perché bisogna anche pensare che si tratta di un club. Se ti iscrivi al circolo del tennis quelli vogliono sapere che fai e chi sei". "Poi di questi ventimila posti possiamo anche regalarne cinquemila ai meno abbienti che però hanno studiato o fanno l'Università" conclude il presidente.