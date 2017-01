De Boer: "Dopo l'Inter tante richieste ma zero voglia"

Roma, 5 gen. (askanews) - Dopo l'esonero dall'Inter è tornato a parlare Frank De Boer. Il tecnico olandese, ai microfoni di Fox Sport, svela di aver ricevuto subito dopo l'addio ai nerazzurri delle offerte: "Due giorni dopo il mio esonero, qualche club aveva già contattato il mio agente. In quel momento però non avevo nessuna voglia. Molte squadre si sono fatte avanti, ma l'Inter è un club di caratura internazionale e una grande società". De Boer poi racconta delle sue emozioni nel lasciare l'Inter: "Ho deluso gli uomini che hanno intrapreso questo viaggio con me. È così che lo sento. L'allenatore guadagna di più e riceve la maggior parte degli onori ma gli assistenti danno tutto per lui. E poi dopo 85 giorni devi fare i bagagli. È una seccatura, per esempio aver traslocato, cambiato la casa... Questo mi intristisce davvero"