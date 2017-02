Crotone-Juventus 0-2, bianconeri a +7 sulla Roma

Roma, 8 feb. (askanews) - Il muro del Crotone dura sessanta minuti. Poi la Juve passa e vince 2-0 in trasferta nel match di campionato non disputato a dicembre per l'impegno in Supercoppa dei bianconeri. Juventus in vantaggio al 60' con Mandzukic. Cordaz respinge il colpo di testa di Asamoah, il croato si avventa sul pallone e deposita in rete col sinistro. Il raddoppio arriva al 74' con Higuain. Il centravanti argentino controlla il servizio di Rincon, salta Cordaz e mette in rete. La Juve potrebbe segnare anche il terzo gol all'85' ma il destro di Pjanic si stampa sulla traversa. In classifica la Juve raggiunge 57 punti davanti alla Roma con 50, il Napoli con 48, Lazio 43, Inter e Atalanta 42. Alle 20.45 l'altro recupero Bologna-Milan.