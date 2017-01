Cristiano Ronaldo: "Ho tappato la bocca a qualcuno"

Roma, 10 gen. (askanews) - Il giorno dopo aver vinto il Fifa World Player, Cristiano Ronaldo si toglie qualche sassolino dalle scarpe. All'attaccante del Real Madrid non sono mancate le critiche, nonostante avesse vinto nel 2016 la Champions League, l'Europeo con il Portogallo e il Pallone d'oro, in merito all'inchiesta "Football Leaks" in cui compare anche il suo nome: "C'erano molti dubbi sul sottoscritto, sono state fatte molte campagne contro di me, dentro e fuori dal calcio. Volevano colpirmi da tutti i lati ma la verità è che il Best Award è andato al migliore, cioè me". "Volevano farmi apparire cattivo - le sue parole a 'Cadena Cope' - ma come ho già detto, 'chi non deve, non teme'. Come sempre, ho tappato qualche bocca ancora una volta". Le accuse sul piano fiscale "mi danno fastidio - continua Ronaldo - perché sono una persona che fa le cose per bene, che aiuta tanta gente. Il premio di cui vado più orgoglioso nel mio museo è quello che mi è stato dato per le mie attività sul versante della beneficenza. Eppure c'è gente che vuole colpirmi per mascherare le cose brutte che fanno altri. Ma alla fine la giustizia prevale sempre, per cui aspettiamo e vediamo".