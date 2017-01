Cosimo Sibilia nuovo presidente della Lega nazionale dilettanti

Roma, 28 gen. (askanews) - Il nuovo presidente della Lega nazionale dilettanti è Cosimo Sibilia. L'ex presidente del Coni Campania è stato nominato dall'assemblea elettiva in corso a Fiumicino che ha espresso con voto palese per alzata di mano una larga preferenza per il candidato alla successione di Antonio Cosentino, che resta in carica come consigliere federale. Il nuovo presidente poi ha annunciato anche quale sarà il suo primo passo da presidente della Lega dilettanti e cioè si recherà mercoledì a L'Aquila dove "si giocherà il recupero della partita con il Rieti, gara rinviata a causa della terribile combinazione neve-terremoto che si è abbattuta, ancora una volta, su Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche. Ho già parlato con Tavecchio, la Lega dilettanti aderirà aò progetto della Figc con un contributo di 500mila, al quale si aggiungeranno altri finanziamenti europei, e che servirà ad assecondare tutte le esigenze più immediate, per consentire il ritorno all'attività sportiva e, lo speriamo tutti, ad un po' di normalità le popolazioni colpite da questa tragedia". Sibilia ha anche annunciato che sosterrà Carlo Tavecchio alle prossime elezioni per il presidente della Figc: "La nostra Lega lo sosterrà e non per spirito appartenenza ma per i risultati conseguiti".