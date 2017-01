Cori e striscioni degli ultras del Napoli per i bambini malati

Roma, 6 gen. (askanews) - Cori e striscioni nella notte della befana all'esterno dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Un gruppo di Ultras della curva B si è presentato nel piazzale antistante il nosocomio per dare un incoraggiamento, un sostegno, o meglio, un sorriso ai bambini malati del reparto di oncologia, dedicandogli uno striscione, cantando cori e portando tantissimi doni. Cori e striscioni per i bimbi del Santobono: il bel gesto degli ultras del Napoli. "Dai ragazzi non mollate" e "Forza ragazzi non vi lasceremo mai", i cori più gettonati, apprezzati da tanti bambini che si sono affacciati alle finestre per salutare gli ultras del Napoli". Lo striscione recitava: "Cara befana vicino ai regalini, porta la salute a tutti i bambini".