Roma, 24 gen. (askanews) - Il Milan di Vincenzo Montella, forte della doppia vittoria in Supercoppa e campionato contro la Juventus, cerca il terzo blitz nei quarti di Coppa Italia domani allo Stadium con inizio all 20.45. "La partita di sabato - dice il tecnico rossonero - ci ha lasciato un po' di amarezza proprio per la prestazione che abbiamo offerto contro una squadra forte. Abbiamo giocato quanto meno alla pari, abbiamo avuto un maggior possesso palla del Napoli, una supremazia territoriale netta e un baricentro più alto. Vogliamo giocarci le nostre chance, la Coppa Italia è un obiettivo importante anche per la società". Inutile guardare agli esperimenti di Allegri: "Dobbiamo guardare solo a noi stessi". Il morale non è altissimo ma "l'allenatore c'è apposta. per motivare soprattutto i più giovani". La Juve "mi auguro che sia arrabbiata perché così è meno lucida". Con Niang "la società insieme al ragazzo sta valutando questa opportunità di cambiare squadra". Parole dolci per il nuovo arrivato, Gerard Deulofeu, secondo me può fare entrambe le fasce con caratteristiche opposte". Sugli obiettivi aggiunge: "Dipenderà molto dal recupero contro il Bologna e dalle prossime partite. Parlare di Champions mi sembra inutile in questo momento". Infine si aspetta di più dagli attaccanti ma ricorda: "Parlate dei nostri problemi ma ci sono anche gli avversari"