Coppa Italia, Lazio in semifinale, Inzaghi:"Derby? Saremo pronti"

Roma, 1 feb. (askanews) - La Lazio batte l'Inter 2-1 a San Siro e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia, dove incontrerà la vincente di Roma-Cesena in programma questa sera all'Olimpico. Reti di Felipe Anderson, Biglia e Brozovic. "Abbiamo fatto un'ottima gara e abbiamo meritato di passare il turno. L'Inter è una delle squadre più in forma d'Europa, ci sta soffrire a San Siro. Vogliamo vincere la Coppa Italia, adesso aspettiamo la semifinale. Avremmo dovuto chiudere prima la partita, ma il tridente offensivo ha fatto molto bene" il commento del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi che guarda anche al derby: " Questa possibilità c'è. Dobbiamo essere bravi adesso a pensare al campionato, poi vedremo se sarà Roma o Cesena. Probabile sia la Roma, ci faremo trovare pronti". In casa nerazzurra Setano Pioli si rammarica dopo la lunga striscia di vittorie consecutive interrotta: "Una partita si può perdere, ci sta anche fare qualche errore in più del normale, ma le grandi squadre sanno ripartire alla grande e sistemare le cose che non hanno funzionato. Noi proveremo a farlo, perché io sono convinto di allenare una grande squadra. Non ci voleva, ma lavoreremo ancora più duro perché conosciamo il valore del prossimo avversario"