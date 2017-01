Roma, 18 gen. (askanews) - L'Inter batte il Bologna per 3-2 e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia. Decide Candreva al 9' del primo tempo supplementare. A San Siro, i 90' regolamentari si erano conclusi sul 2-2: a segno Murillo (33') e Palacio (39') per i nerazzurri, rimonta felsinea firmata da Dzemaili (43') e Donsah (73'). I nerazzurri affronteranno la vincente di Lazio-Genoa. Soddisfatto a metà Stefano Pioli: "Abbiamo creato tanto e l'avevamo in mano, ma appena molli poi la partita si può riaprire. Complimenti al Bologna che ci ha messo in difficoltà, ma anche ai miei che hanno continuato a lottare per passare il turno. Ci siamo nei risultati, ma possiamo crescere. Appena gli altri hanno occasioni ci fanno gol.