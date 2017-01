Coppa Italia, Il Napoli batte lo Spezia 3-1 e va ai quarti

Roma, 11 gen. (askanews) - Il Napoli è la prima squadra a qualificarsi per i quarti di finale di Coppa Italia. Con i gol di Zielinski (3'), Giaccherini (55') e Gabbiadini (57'), la formazione partenopea ha battuto 3-1 lo Spezia al San Paolo. Gli azzurri affronteranno la vincente di Fiorentina-Chievo, in programma oggi. Il gol del momentaneo pareggio è stato segnato da Piccolo al 35'. "Sono contento della vittoria della squadra. Affrontare partite come quella di stasera non e' facile, lo Spezia e' una squadra che potrebbe giocare in A, ci ha messo in difficolta', e noi soprattutto nel primo tempo siamo stati un po' leziosi. Potevamo fare di piu', ma nei 5 minuti del secondo tempo abbiamo chiuso la partita". A dirlo e' Emanuele Giaccherini autore del gol del 2-1 contro lo Spezia. " Il Napoli e' una squadra che deve giocare ogni partita per vincere, dobbiamo avere questa mentalita', andare su ogni campo per vincere. Siamo una grande squadra e lo stiamo dimostrando, sia in Europa che in Italia: siamo sulla strada giusta". Giaccherini ammette che "mi aspettavo di giocare di piu' pero' le scelte del mister non le ho mai contestate, mai fatta alcuna polemica. Cerco sempre di lavorare durante la settimana e di fare il professionista come e' giusto che sia. Il mercato? Non ho avuto niente, sono contento qua, su quello ci sara' il Napoli che decidera'. Sono contento qua, sto bene, vediamo".