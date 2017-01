Coppa Italia: Fiorentina ai quarti di rigore, Chievo ko 1-0

Roma, 11 gen. (askanews) - Basta un rigore di Bernardeschi nel finale alla Fiorentina per battere il Chievoverona ed accedere ai quarti di finale di TimCup dove affronterà il Napoli. La partita è molto combattut e anche nervosa con sette ammoniti e un'espulsione per parte: nel primo tempo i clivensi restano in dieci per l'espulsione di Radovanovic, mentre nella ripresa al 71' Zarate si fa buttare fuori. La Fiorentina sfiora il gol dopo pochi minuti ma poi sale in cattedra il Chievo che si rende pericolosa con Floro Flores e Inglese. Nel recupero Bernardeschi su punizione colpisce la traversa. Ad inizio ripresa Chiesa impegna Sorrentino che si salva con l'aiuto del palo, al 71' Zarate si fa espellere e in pieno recupero Gobbi, in mischia, entra da dietro su Bernardeschi, per Celi non ci sono dubbi e fischia il rigore. Dal dischetto lo stesso attaccante viola non sbaglia per l'1-0 che regala il passaggi del turno alla squadra di Sousa.