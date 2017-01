Roma, 18 gen. (askanews) - Un uno-due nei minuti finali di Ciano e Laribi regala la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia al Cesena, che si impone 2-1 sul campo del Sassuolo, al quale non basta la rete dopo 4' di Pellegrini. Sorpendente qualificazione per la squadra di Camplone che accede al turno successivo, dove aspetta la vincente di Roma-Sampdoria, e sarà l'unica squadra di Serie B nel pacchetto delle otto che andranno a giocarsi le semifinali. Inizia meglio l'undici di Di Francesco che parte forte e dopo soli 4' è avanti: Agazzi para su Politano ma respinge su Pellegrini che in tap-in non sbaglia. Il Sassuolo gioca bene ma deve recriminare per non essere riuscita a sfruttare le occasioni da rete create. A 10' dalla fine la svolta: Renzetti mette palla in mezzo dalla sinistra e Antei, per anticipare Cocco lo stende. Per Rocchi è rigore e dal dischetto Ciano non sbaglia per l'1-1. Passano solo 3' e il Cesena trova la rete della vittoria e del passaggio del turno con Laribi che batte il portiere su assist di Balzano.