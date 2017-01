Coppa Italia, Allegri schiera Dybala, Pjaca e Rincon

Roma, 10 gen. (askanews) - Una sola certezza. Domani spazio a Dybala e Pjaca. Alla vigilia del match di Coppa Italia contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri fa il punto dei disponibili. "Non ci sarà grandissimo turnover, anche perchè dietro siamo contati: abbiamo Chiellini squalificato, Bonucci vedremo se potrà venire in panchina. Dybala ha bisogno di giocare perchè ha giocato poco e deve trovare la continuità. Pjaca è tanto che è fuori. Sicuramente uno spezzone lo farà. Il primo tempo o il secondo tempo. Rincon potrebbe partire dall'inizio, vedrò perchè stamattina Sturaro era mezzo influenzato". Vincere la terza coppa Italia di fila è un obiettivo: "Non sarà semplice. Domani è una finale, ci saranno i tempi regolamentari, rischiamo i supplementari e bisogna evitare questo perchè poi domenica abbiamo una partita difficile a Firenze". Dal mercato non si aspetta nulla: "E' inutile fare numero, tanti giocatori non servono soprattutto se sono dei giocatori che non ti migliorano la qualità. Preferisco portare su dei ragazzi della Primavera". L'acquisto è Pjaca: "è un giocatore ritrovato, sta bene fisicamente e secondo me sarà un ottimo acquisto per il mese di gennaio". Sul mondiale a 48 dice: "da allenatore 48 sono tante, magari se fossi ct della Nazionale direi che va bene. Il calcio sta cambiando, si sta globalizzando, è venuta fuori la Cina, è venuta fuori la Russia, tra qualche anno altre nazioni.... stanno cercando delle formule per aumentare anche gli introiti, il calcio sta diventando business e show e quindi bisogna andare verso quella linea". E sulle dichiarazioni di Spalletti chiosa: "ha ragione, siamo professionisti"