Roma, 24 gen. (askanews) - Juventus e Milan si ritrovano a un mese dalla finale di Supercoppa di Doha. Questa volta allo stadium e nei quarti di finale di Coppa Italia. Allegri vara il turnover. "Veniamo da una partita con tanto dispendio fisico e mentale - dice il tecnico - qualche variante ci potrà essere nei giocatori". Marchisio difficilmente sarà della partita, Pjaca non partirà dall'inizio. Con il Milan due sconfitte in due partite. "E' una partita secca, una finale - continua - ci vorrà testa ed equilibrio. Il Milan sta giocando bene, lo ha fatto anche contro il Napoli. Il Milan ha giocatori importanti, Suso è cresciuto molto e Bonaventura ha qualità, hanno due esterni in grado di fare assist e tirare da fuori. A centrocampo Locatelli gioca da veterano e Kucka ha grande fisicità, in più è cresciuta anche la coppia di centrali difensivi. E poi è sempre Juve-Milan. Le sconfitte però ci hanno fatto bene, abbiamo capito che bisogna pedalare per vincere e alzare l'asticella. Rischiamo di fare il minimo per arrivare in fondo, ma questo non basta. Abbiamo l'obiettivo di arrivare in fondo e vincere la terza Coppa Italia, perchè nessuna squadra in Italia è riuscita mai a fare questo". L'abbraccio tra Buffon e Tagliavento liquidato come "una bischerata" "Poi in Italia invece di parlare del grande gesto tecnico che ha fatto Dybala nel tiro del gol, come il gesto tecnico di Higuain, come il colpo che ha fatto Insigne - che non ha fatto gol - sabato a Milano contro il Milan con un tiro da 40 metri, in Italia si vanno a cercare delle cose". In difesa "devo vedere come stanno Chiellini e Lichtsteiner, Bonucci ha bisogno di giocare e per questo partirà titolare dopo due mesi di stop. Lemina? Non è niente di grave, ma non è ancora in gruppo"