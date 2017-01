Coppa del mondo: Sofia Goggia è seconda nella discesa di Cortina

Roma, 28 gen. (askanews) - Secondo posto e ottavo podio stagionale per Sofia Goggia nella discesa di Coppa del mondo femminile sui 2.660 metri della pista Olympia delle Tofane di Cortina d'Ampezzo. L'azzurra, con un tempo di 1'37"13, ha mancato per soli 5 centesimi di secondo la sua prima vittoria. Per l'Italia è il 23/o podio stagionale. Il successo è andato invece alla svizzera Lara Gut in 1'37"08, terza la slovena Ilka Stuhec in 1'37"55.