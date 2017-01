Coppa del Mondo, Fill terzo nella libera di Garmisch

Roma, 27 gen. (askanews) - Italia ancora sul podio di Coppa del Mondo di sci alpino. Peter Fill è arrivato terzo nella discesa libera di Garmisch-Partenkirchen vinta da Travis Ganong. Lo statunitense ha fermato i cronometri sul tempo di 1'53"71 precedendo il norvegese Kjetil Jansrud (1'54"09), mentre Fill ha chiuso in 1'54"23, davanti all'austriaco Hannes Reichelt (1'54"30) che si è lasciato alle spalle lo svizzero Beat Feuz (1'54"37) e il connazionale Romed Baumann (1'54"60).

Per Fill è il secondo podio stagionale, il 16° in carriera e il 23° per l'Italia in questa prima parte della stagione.