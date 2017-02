Coppa Davis: Paolo Lorenzi batte Guido Pella in tre set

Roma, 3 feb. (askanews) - Paolo Lorenzi regala il primo punto all'Italia nella sfida di Coppa Davis contro l'Argentina, campione in carica, valida per il primo turno del World Group 2017, in corso sulla terra rossa del Parque Sarmiento di Buenos Aires. Il numero uno azzurro ha sconfitto per 6-3, 6-3, 6-3, in due ore e 25 minuti di gioco, Guido Pella. In tribuna a tifare Argentina c'è Diego Armando Maradona, che a novembre era tra i supporter nella fortuna trasferta di Zagabria contro la Croazia quando la nazionale albiceleste ha conquistato la sua prima, storica Coppa. La prima chance di break è argentina e capita già al terzo gioco ma Lorenzi la annulla con coraggio. Nel sesto game le chance sono due ma italiane ed arriva il break su un "fuori campo" di Pella con Paolo che sale 4-2. Nel settimo gioco due errori di rovescio di Lorenzi regalano altrettante opportunità per il contro-break immediato all'argentino che non ne approfitta. Pella se ne procura una terza ma spedisce fuori il recupero sul drop-shot dell'azzurro che allunga sul 5-2. Nell'ottavo game Paolo non sfrutta tre set-point e l'argentino accorcia le distanze.

Nel nono gioco, però, L?azzurro non si lascia sfuggire l'occasione ed archivia il primo parziale. Pella accusa il colpo e cede la battuta anche in avvio di seconda frazione. Nel terzo gioco i break tricolore potrebbero diventare due ma l'argentino si salva. Nel sesto gioco è il 26enne di Bahia Blanca ad avere un'opportunità di riaprire il set ma non ne approfitta e nel gioco successivo cede ancora la battuta con Lorenzi che sale 5-2. Al momento di chiudere il secondo parziale, però, Paolo va sotto 0-40: annulla le prime due palle-break con altrettanti ace ma sulla terza Pella strappa per la prima volta nel match il servizio all'azzurro. I sogni di gloria dei padroni di casa però durano poco e, con un altro break, Lorenzi incamera anche il secondo set. Nella terza frazione l'azzurro centra il break al quarto gioco (3-1) ma in quello successivo, complici anche due doppi falli, restituisce immediatamente il favore (3-2). Lorenzi, però, si riprende immediatamente: gioca un ottimo game di risposta ma soprattutto torna a servire con incisività volando sul 5-2. Lorenzi potrebbe già archiviare la pratica nell'ottavo game ma Pella riesce ad allungare l'incontro: non di molto però, visto che nel gioco successivo l'azzurro firma un periodico 6-3.